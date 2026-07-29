В Самарской области запустят две новые электрички с кондиционерами

По железной дороге региона будут курсировать 72 вагона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области до конца года на линию выйдут еще две новые электрички с кондиционерами. Всего по железной дороге региона будут курсировать 72 вагона с системой климат-контроля, что составляет 46,4% от общего парка, об этом рассказали «Самарской газете» в АО «Самарская ППК».

«Летом при поддержке правительства области на линию вывели два новых восьмивагонных состава ЭП2ДМ с кондиционерами. До конца года ожидается поставка еще двух аналогичных электропоездов», – говорится в сообщении.

В этом году компания проводит плановое обновление подвижного состава: часть оборудования в вагонах серии ЭД4М пришла в негодность из-за износа, а систему кондиционирования, установленную в 2016–2018 годах, дальше использовать нельзя. Также в июле компания взяла в аренду 10 вагонов ЭД4М, в которых уже есть заводские системы кондиционирования.

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