В Самарской области мужчина избил знакомого во время распития алкоголя

Конфликт произошел в частном доме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области в июле 2026 года 56-летний мужчина во время ссоры избил 64-летнего знакомого, который скончался на месте через несколько часов. Житель Отрадного нанес мужчине удары руками и ногами по голове и телу. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

«В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены все необходимые экспертизы», — сообщили в следственном управлении.

Следователи установили, что конфликт произошел в частном доме, когда мужчины распивали спиртные напитки. Они проводят мероприятия для установления всех обстоятельств преступления. Оперативное сопровождение дела ведут сотрудники ГУ МВД по Самарской области.

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