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НовостиОбщество29 июля 2026 14:48

В Самаре восстановили стационарное освещение на трассе

На дороге Самара – Оренбург заработало стационарное освещение
Елизавета ЖИРНОВА
Участок трассы полностью освещен

Участок трассы полностью освещен

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре восстановили стационарное освещение на участке дороги регионального значения. Речь идет о трассе Самара – Оренбург, где ранее частично отсутствовал свет, что создавало угрозу для жизни и здоровья людей. Прокуратура Куйбышевского района города провела проверку и обратилась в суд, об этом сообщает надзорное ведомство Самарской области.

«Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Во исполнение судебного решения работы по монтажу стационарного электрического освещения завершены», — говорится в сообщении.

Освещение отсутствовало на подъезде к дороге Самара – Волгоград. Прокурор подал иск об оборудовании участка линиями и все нарушения устранили. Участок трассы полностью освещен.

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