Самара присоединится к региональному движению «За медицину здорового долголетия»

Первые мероприятия в Самаре пройдут в августе Фото: администрация Самары

В Самаре 28 июля прошло установочное совещание, на котором создали городской совет «За медицину здорового долголетия». Он станет частью одноименного регионального движения и займется продвижением трендов здорового долголетия в рамках нацпроекта. В состав совета вошли представители медучреждений, департаментов и районных администраций. Об этом сообщает мэрия Самары.

«В рамках проекта планируют лекции, мастер-классы и спортивные акции. Центр общественного здоровья готов проводить выездные скрининги», — говорится в сообщении.

Проект является межведомственным и объединяет сферы здравоохранения, образования, культуры и физкультуры. Первые мероприятия в Самаре пройдут в августе, их организуют вместе с Центром здорового долголетия, который открылся в 2026 году на базе городской больницы № 10.

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