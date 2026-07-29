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НовостиПроисшествия29 июля 2026 15:37

В Самаре с директора компании взыскали более 24 млн рублей за неуплату НДС

В Самаре мужчина уклонился от уплаты налога и причинил бюджетной системе ущерб
Елизавета ЖИРНОВА
Уголовное дело прекратили из‑за истечения срока давности

Уголовное дело прекратили из‑за истечения срока давности

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре суд взыскал с директора коммерческой организации свыше 24,1 млн рублей, мужчина не уплатил НДС в период с января 2018 года по декабрь 2020 года. Уголовное дело прекратили из-за истечения срока давности, но прокурор Промышленного района подал иск о возмещении ущерба. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«Директор уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и причинил бюджетной системе ущерб», — сообщили в надзорном ведомстве.

Сейчас прокуратура района контролирует фактическое исполнение решения суда.

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