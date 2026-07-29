В Тольятти водитель грузовика сбил 15-летнего мотоциклиста

Не выбрал безопасную дистанцию и врезался в мотоцикл Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тольятти 15-летний подросток пострадал в аварии, которая произошла 28 июля в 23:36 в Центральном районе. Водитель грузовика «ГАЗ 3009A1» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в мотоцикл Motoland Apex 125, за рулем которого находился подросток. Его доставили в больницу. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Водитель грузовика двигался по Обводному шоссе в направлении улицы Строителей. У дома № 13 В/2 он допустил столкновение с мотоциклом, который ехал в попутном направлении», — говорится в сообщении.

24-летний водитель грузовика «ГАЗ 3009A1» не выдержал дистанцию до впереди двигающегося транспортного средства. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

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