64% самарцев готовы пройти полиграф при трудоустройстве

Каждый пятый категорически против Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Больше половины жителей Самары готовы пройти проверку на детекторе лжи при устройстве на работу, таких оказалось 64%. Каждый пятый категорически против, еще 16% затруднились с ответом. Об этом сообщает сервис по поиску работы SuperJob.

«Лишь 1 % компаний проверяет на полиграфе всех кандидатов без исключения, еще 4 % проводят выборочные проверки. При этом 39 % рекрутеров считают такую процедуру оправданной, а 54 % работодателей выступают категорически против», — рассказали аналитики сервиса.

Мужчины относятся к проверкам на полиграфе лояльнее женщин, 68 % против 59 %. Готовность пройти тест зависит и от возраста: среди самарцев до 35 лет согласны 69 %, а среди тех, кто старше 45 лет, 60 %. Уровень дохода тоже влияет: 69 % респондентов с зарплатой от 150 тысяч рублей готовы к тестированию, тогда как среди зарабатывающих до 100 тысяч таких 61 %. Кроме того, соискатели со средним профессиональным образованием чаще поддерживают проверку (68 %), чем кандидаты с высшим образованием (60 %).

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