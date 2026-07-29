В Самаре водитель BMW проехал на красный и врезался Toyota Camry

Водитель японской иномарки получил травмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 37-летний водитель BMW проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в Toyota Camry, после чего 32-летний водитель японской иномарки получил травмы. Авария произошла 28 июля в 17:45 в Октябрьском районе, об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Водитель BMW двигался по улице Ново-Садовая в направлении Первомайской. Возле дома № 12 он нарушил правила дорожного движения, допустил проезд на красный свет и столкнулся с Toyota, водитель которой поворачивал налево на разрешающий сигнал», — рассказали в ведомстве.

Мужчина за рулем Toyota Camry двигался по улице Невская и поворачивал на Ново-Садовую. После удара его доставили в больницу. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

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