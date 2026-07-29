Самарская область вошла в десятку инновационных регионов России

Третье место по индексу социально-экономических условий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самарская область заняла десятое место в рейтинге инновационных регионов России. Индекс инновационного развития составил 0,4920. Рейтинг подготовил Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

«Рейтинг формируется с 2012 года на основе более чем 50 показателей. Помимо сводного индекса, оцениваются пять тематических направлений: уровень инновационной деятельности, социально-экономические условия, региональная политика, научно-технический потенциал и экспортная активность», — говорится в сообщении.

По отдельным показателям результаты оказались высокими: третье место по индексу социально-экономических условий и девятое по качеству инновационной политики. При этом по экспортной активности наш регион на 23 месте, а по научно-техническому потенциалу на 33-м месте.

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