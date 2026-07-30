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НовостиОбщество30 июля 2026 4:04

Беспилотную опасность объявили в Самарской области утром 30 июля

Самарцев предупредили о беспилотной опасности
Александра ТАЙБАТРОВА
На территории Самарской области действует режим «беспилотная опасность»

На территории Самарской области действует режим «беспилотная опасность»

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ранним утром 30 июля в Самарской области объявили беспилотную опасность. Об этом в 04.46 в своем канале в МАКС сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

«На территории Самарской области действует режим «беспилотная опасность», – написал глава региона.

Самарцев призывают быть бдительными. В экстренных случаях звоните 112. Если заметили на улице подозрительный объект, напоминающий упавший БПЛА или его обломки, не подходите близко, а сообщите о находке в правоохранительные органы.

Одновременно с беспилотной опасностью в регионе ввели режим «ковер». Воздушное пространство закрыли на всех высотах. Аэропорт Курумоч временно не принимает и не отправляет самолеты.

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