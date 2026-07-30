Банк ищет инвестора для КРТ участка площадью 52 гектара под Самарой

Окружение представлено малоэтажной и индивидуальной жилой застройкой, сельскохозяйственными угодьями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Под Самарой хотят отдать под комплексное развитие территорий земельный участок площадью 52 гектара. Он расположен в поселке Петра Дубрава Волжского района, недалеко от недавно построенной магистрали Центральная. Аукцион на право заключить договор КРТ проводит ДОМ.РФ.

«Окружение представлено малоэтажной и индивидуальной жилой застройкой, сельскохозяйственными угодьями», – говорится в описании объекта.

Начальная цена аукциона составляет чуть больше 11 миллионов рублей. Заявки принимают до 7 сентября, а определить инвестора рассчитывают 11 сентября. На этом участке могут построить коттеджи или малоэтажные жилые дома.

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