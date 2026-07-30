Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 июля 2026 5:39

Вода в Волге у берегов Самары прогрелась почти до +24 градусов 30 июля

В Тольятти и Сызрани Волга остывает, а в Самаре прогревается
Александра ТАЙБАТРОВА
Июль радует самарцев жаркой погодой

Июль радует самарцев жаркой погодой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Июль радует самарцев жаркой погодой, и многие жители региона свободное время проводят на пляжах. Достаточно ли нагрелись водоемы, чтобы в них было комфортно купаться? Рассказываем про температуру воды в Волге в Самарской области по состоянию на 30 июля 2026 года.

По данным Приволжского УГМС, в Самаре Волга постепенно прогревается. К утру 30 июля ее температура практически достигла +24 градусов

А вот в Тольятти и Сызрани ситуация иная, там Волга понемногу остывает. У берегов Тольятти температура воды в главной реке губернии составляет около +23 градусов, а у берегов Сызрани – чуть выше +24 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал