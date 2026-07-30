Июль радует самарцев жаркой погодой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Июль радует самарцев жаркой погодой, и многие жители региона свободное время проводят на пляжах. Достаточно ли нагрелись водоемы, чтобы в них было комфортно купаться? Рассказываем про температуру воды в Волге в Самарской области по состоянию на 30 июля 2026 года.

По данным Приволжского УГМС, в Самаре Волга постепенно прогревается. К утру 30 июля ее температура практически достигла +24 градусов

А вот в Тольятти и Сызрани ситуация иная, там Волга понемногу остывает. У берегов Тольятти температура воды в главной реке губернии составляет около +23 градусов, а у берегов Сызрани – чуть выше +24 градусов.

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