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НовостиПроисшествия30 июля 2026 6:23

Самарец поверил мошенникам и потерял 900 тысяч рублей

Мошенники убедили жителя Самары перевести деньги на «безопасный» счет
Александра ТАЙБАТРОВА
Самарец перевел около 900 тысяч рублей на реквизиты, которые прислал ему незнакомец

Самарец перевел около 900 тысяч рублей на реквизиты, которые прислал ему незнакомец

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 49-летний мужчина стал жертвой мошенников. Ему позвонил незнакомец и представился «сотрудником службы безопасности» одного из банков. Он предупредил самарца, что его накоплениями и счетами якобы хотят воспользоваться преступники.

Мужчина поддался панике и поверил мошеннику. Он перевел около 900 тысяч рублей на реквизиты, которые прислал ему незнакомец под видом «безопасного» счета.

Спустя время самарца стали мучить сомнения, и он связался с банком, из службы безопасности которого ему якобы звонили. Так он узнал, что никакие сотрудники финансового учреждения с ним не связывались, что звонов был от мошенников. По этому факту завели уголовное дело.

Самарцам напоминают, что нужно перепроверять любую поступающую вам от незнакомцев информацию в официальных источниках, например, по телефону горячей линии или на сайте, который нужно найти в интернете. И помните, что никаких «безопасных» счетов не существует, эту формулировку используют мошенники, чтобы запутать граждан

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