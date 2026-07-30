Самарец поверил мошенникам и потерял 900 тысяч рублей

Самарец перевел около 900 тысяч рублей на реквизиты, которые прислал ему незнакомец Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 49-летний мужчина стал жертвой мошенников. Ему позвонил незнакомец и представился «сотрудником службы безопасности» одного из банков. Он предупредил самарца, что его накоплениями и счетами якобы хотят воспользоваться преступники.

Мужчина поддался панике и поверил мошеннику. Он перевел около 900 тысяч рублей на реквизиты, которые прислал ему незнакомец под видом «безопасного» счета.

Спустя время самарца стали мучить сомнения, и он связался с банком, из службы безопасности которого ему якобы звонили. Так он узнал, что никакие сотрудники финансового учреждения с ним не связывались, что звонов был от мошенников. По этому факту завели уголовное дело.

Самарцам напоминают, что нужно перепроверять любую поступающую вам от незнакомцев информацию в официальных источниках, например, по телефону горячей линии или на сайте, который нужно найти в интернете. И помните, что никаких «безопасных» счетов не существует, эту формулировку используют мошенники, чтобы запутать граждан

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