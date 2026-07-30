Новым руководителем ТФОМС Самарской области стал Олег Минаков

В 2024 году Олег Минаков подписал контракт с минобороны РФ. Фото: правительство Воронежской области

В Самарской области назначили нового руководителя территориального фонда ОМС. Судя по информации на сайте ведомства, сейчас обязанности директора фонда исполняет Олег Минаков.

Известно, что Олег Минаков окончил ВГМУ имени Бурденко и является кандидатом медицинских наук. Он занимал различные руководящие должности в сфере здравоохранения, в том числе был замминистра здравоохранения Воронежской области. В 2024 году по информации «КП-Воронеж» Минаков заключил контракт с минобороны РФ, чтобы помогать раненым бойцам.

Ранее ТФОМС Самарской области возглавлял Владислав Романов. В конце 2025 года его объявили в розыск из-за подозрений по уголовному делу. Незадолго до этого губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о нарушениях в системе ОМС.

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