Высокая пожарная опасность лесов сохраняется в Самарской области

В Самарской области действует четвертый класс пожарной опасности лесов. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области вновь объявили желтый уровень опасности. На этот раз из-за высокой пожарной опасности лесов. Она сохранится с 30 июля по 1 августа 2026 года.

«Местами в Самарской области сохраняется высокая пожарная опасность лесов — 4 класс», — сообщили в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей соблюдать требования особого противопожарного режима. В период его действия нельзя посещать леса, разводить там костры или поджигать сухую траву. Также не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах, бросать там непотушенные спички или сигареты, оставлять промасленные и пропитанные горючими веществами тряпки, а еще бутылки и осколки стекла. Все это может привести к пожару.

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