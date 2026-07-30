Полицейские помогли жительнице Самары вернуть приставку за 50 тысяч рублей

Женщина поблагодарила сотрудников полиции за помощь и неравнодушие Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

В Самаре женщина сдала знакомому в аренду приставку стоимостью более 50 тысяч рублей по договору. Но оговоренный срок прошел, а мужчина не спешил возвращать имущество. Женщина пыталась сама урегулировать конфликт. но не смогла – и обратилась в полицию.

«Оперуполномоченный уголовного розыска изучил сведения от заявителя, приобщил к материалам подтверждающие документы, установил личность арендатора и провел с ним разъяснительную работу», – прокомментировала пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Арендатору объяснили, какая ответственность ему грозит, если не вернуть приставку. И он отдал имущество законной владелице.

После этого женщина поблагодарила сотрудников полиции за профессионализм и неравнодушие.

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