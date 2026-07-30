Дополнительный транспорт запустят в Самаре в день матча «Акрон» - «Рубин»

Работу общественного транспорта усилят в Самаре 1 августа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 1 августа 2026 года, в 15:00 на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре состоится матч 2 тура РПЛ между тольяттинским «Акроном» и казанским «Рубином». Для удобства болельщиков запустят дополнительный общественный транспорт, сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, автобусы № 1 и 67 будут заезжать на территорию стадиона с 13:00 до 15:00 и с 17:00 до 18:00. Также с 13:00 до 17:30 будет усилена работа других автобусов, чей маршрут проходит вблизи «Солидарность Арены». Кроме того, в день матча будут в усиленном режиме работать трамваи №№ 11, 12, 22, 24 и 25.

Транспорт для развоза зрителей после матча подадут к 17:00. На остановке «Ул. Дальняя» пассажиров будут ждать два дополнительных автобуса № 1 и 67. Они поедут в сторону Красной Глинки и Крутых Ключей. На дублер Московского шоссе подадут четыре автобуса № 1 и 67 и четыре автобуса № 34 и 41, которые поедут в направлении центра города. К остановке «Самара Арена» дополнительно подадут трамваи №№ 11, 12 и 22.

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