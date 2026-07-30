Екатерина Тархова обращалась за помощью к юристу после убийства экс-мэра Самары

На суде в качестве свидетеля выступил знакомый юрист Екатерины Тарховой. Фото: Роман ГЕРАСЬКОВ.

Екатерина Тархова обращалась к юристу после убийства экс-мэра Самары. Она хотела узнать порядок действий при пропаже родственников. Об этом стало известно на заседании суда 30 июля 2026 года.

«Познакомился с Екатериной в суде Октябрьского района весной 2024 года. Она искала юридическую помощь. Спустя полгода Екатерина позвонила по бракоразводному процессу. А в январе 2025-го просила подсказать, что делать, если ее родственники то ли уехали, то ли исчезли», - цитирует корреспондент «КП-Самара» слова свидетеля.

По словам юриста, он не знал, что это Тархова. При знакомстве она назвала только свое имя. После странной просьбы в январе мужчина предлагал ей встретиться и обсудить вопрос, но она перестала ему отвечать.

Напомним, экс-мэр Самары Виктор Тархов и его жена Наталья перестали выходить на связь с близкими в декабре 2024 года. В начале февраля 2025-го стало известно, что их убили. По версии следствия, чету сначала отравили, потом расчленили, а затем разбросали останки по мусорным площадкам города. Тела так и не были найдены.

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