Резкое похолодание до +16 градусов придет в Самарскую область

Последний день июля обещает быть прохладным, дождливым и ветреным. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Удушающая жара в Самарской области в ближайшие дни сменится на небольшое похолодание. Столбик термометра может понизиться до +16 градусов. Информация об этом размещена на сайте Приволжского УГМС.

По данным синоптиков, в ночь на пятницу, 31 июля 2026 года, в Самарской области ожидается небольшой, местами умеренный дождь, возможна гроза. Скорость юго-западного ветра составит 5-10 м/с. Температура воздуха опустится до +11...+16 градусов. Днем дождь продолжит идти, местами он будет сильным. Также возможны гроза и град. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Столбик термометра будет держаться в пределах +18...+23 градусов.

В ночь на 1 августа вновь ожидаются осадки. Они будут кратковременными и пройдут лишь местами. Температура воздуха составит +12...+17 градусов. Днем будет заметно теплее — до +27 градусов. В последующие ночи ожидается около +14...+19 градусов, а в дневные часы столбик термометра будет держаться выше +23...+24 градусов.

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