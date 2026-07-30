Три вуза из Самары вошли в рейтинг по уровню зарплат выпускников

Рейтинг вузов составили по уровню зарплат выпускников химических и фармацевтических направлений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В России составили рейтинг вузов по уровню зарплат выпускников химических и фармацевтических направлений. В нем оказались сразу три вуза из Самары. Рейтинг составили эксперты портала SuperJob.

«На 12 месте расположились сразу два самарских вуза», – говорится в исследовании.

Эту строчку рейтинга разделили СамГМУ и СамГТУ – в этих вузах медианная зарплата выпускников химических и фармацевтических направлений составляет около 130 тысяч рублей. При этом после окончания меда в Самаре остаются 69% выпускников, а после политеха – 75%.

Самарский университет имени Королева с медианной зарплатой 125 тысяч рублей занял 13-ю строчку в рейтинге вузов. После окончания этого вуза в Самаре остаются 95% выпускников.

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