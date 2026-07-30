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НовостиПроисшествия30 июля 2026 9:13

Жительницу Самарской области осудили за передачу карты постороннему человеку

Пособницу мошенников из Самарской области оштрафовали на 100 тысяч рублей
Александра ТАЙБАТРОВА
Девушку признали виновной в неправомерном обороте денег

Девушку признали виновной в неправомерном обороте денег

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области вынеси приговор 20-летней жительнице Кинеля, которая стала пособницей мошенников. Она передала постороннему человеку свою банковскую карту с паролем, а также сим-карту.

«В последующем с использованием этих средств было совершено мошенничество, по факту которого расследуется уголовное дело», – прокомментировала пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Девушку признали виновной в неправомерном обороте денег. Ее оштрафовали на 100 тысяч рублей. Кроме того, суд постановил конфисковать деньги, которые она получила в качестве вознаграждения за незаконную передачу карты.

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