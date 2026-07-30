«Было чисто и мокро»: что соседка увидела в квартире экс-мэра Самары Тархова после его убийства

Соседка была в квартире Тарховых после их убийства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На суде по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи 30 июля 2026 года выступила их соседка. Она рассказала, когда последний раз видела их живыми.

«В конце декабря 2024 года Наталья позвала моего мужа. Нужно было помочь Виктору, которому стало плохо. Он упал и не мог подняться», — цитирует корреспондент «КП-Самара» слова женщины.

После новогодних праздников соседка виделась только с внучкой экс-мэра — Екатериной Тарховой. В один из январских дней она позвонила и попросила помочь. У них в квартире потекла труба, случился настоящий потоп.

«Вместе с Екатериной зашла в квартиру. Было чисто и мокро. Никаких запахов не ощутила. Ничего подозрительного», — рассказала соседка.

Напомним, ранее суд опросил мужа женщины. Он рассказал, как помогал Виктору Тархову подняться. Тогда он заметил на его щиколотке ссадины. Из-за чего экс-мэр упал, он не понял: тот не был пьян, вел себя адекватно, говорил четко. Никаких странных звуков в квартире сосед тогда не услышал.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал