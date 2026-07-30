Самарские дети смогут экстренно связаться с родителями с помощью SOS-кнопки

SOS-кнопка поможет ребенку в ситуациях, когда он потерялся, столкнулся с угрозой или мошенниками / Фото: ПАО "МТС"

Появился новый бесплатный сервис для экстренной связи детей с родителями. Он предоставляет собой виджет «SOS-кнопка» на экране телефона. С помощью него ребенок сможет отправлять взрослым свою геолокацию и сигнал о помощи, сообщает цифровая экосистема МТС.

По данным оператора, «SOS-кнопка» поможет ребенку в ситуациях, когда он потерялся, столкнулся с угрозой или мошенниками. Также детям стала доступна бесплатная функция, которая позволяет оставаться на связи даже при отрицательном балансе. Таким образом, они всегда смогут связаться с родителями и в случае необходимости позвать их на помощь.

«Новые сервисы имеют простой и понятный функционал как для родителей, так и для детей. Наше решение позволяет усилить безопасность детей и обеспечивает возможность родителям среагировать в моменте на проблему ребенка», – рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

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