Дмитрий Медведев: «Мы чувствуем политическое давление»

Дмитрий Медведев выступил перед участниками смены «Правда» на форуме «Территория смыслов». Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза Дмитрий Медведев выступил перед участниками смены «Правда» на форуме «Территория смыслов» и отметил, что представители всех политических партий Госдумы одинаково поддерживали инициативы по поддержке участников СВО и развитию оборонно-промышленного комплекса. Он поблагодарил депутатов за консолидированную политику.

«Мы чувствуем политическое давление со всех углов, поскольку наши противники всегда пытались расшатать наше государство, как бы оно ни называлось: Российская империя, Советский Союз, нынешнюю Российскую Федерацию», – отметил Дмитрий Медведев.

По словам зампреда Совбеза, сохранить Россию можно только победой в СВО, а для этого важно занять единую позицию.

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