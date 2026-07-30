В Самарской области в ДТП с двумя «Ладами» пострадали женщины

После удара травмы получили две женщины Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области 22-летняя девушка за рулем Lada Granta не уступила дорогу и столкнулась с встречной машиной. Авария произошла в Волжском районе 29 июля в 19:40 на Северном шоссе в микрорайоне Кошелев Парк. В ДТП пострадали два человека, об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Девушка двигалась со стороны поселка Петра Дубрава. На регулируемом перекрестке она поворачивала налево и не предоставила преимущество Lada Priora, за рулем которой находился 66-летний мужчина. Он ехала на зеленый сигнал светофора во встречном направлении», — рассказали в ведомстве.

После удара травмы получили две женщины. Девушка-водитель Lada Granta отделалась амбулаторным лечением, а 61-летнюю пассажирку Priora госпитализировали. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

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