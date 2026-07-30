В Самаре сотрудник УФСИН Дмитрий Ворожбит помог потерявшему сознание мужчине

За неравнодушие Дмитрий Ворожбит получил благодарность думы Самары. Фото: пресс-служба УФСИН Самарской области

Сотрудник УФСИН Самарской области Дмитрий Ворожбит в нерабочее время помог случайному прохожему, которому стало плохо на улице. Мужчина потерял сознание, упал и получил серьезную травму головы.

«Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи обратилась к сотруднику за содействием», – прокомментировала пресс-служба УФСИН Самарской области.

Оказалось, что состояние пострадавшего является тяжелым. Дмитрий Ворожбит предоставил свою машину, чтобы доставить пострадавшего в больницу, и сам отправился туда вместе с бригадой скорой помощи.

За неравнодушие Дмитрий Ворожбит получил благодарность думы Самары.

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