Новый глава ТФОМС Олег Минаков оценил здравоохранение в Самарской области

Буду поддерживать финансовую систему в балансе Фото: правительство Воронежской области

Новый руководитель Территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области Олег Минаков подвел первые итоги знакомства с регионом. Он посетил более 20 крупных медучреждений в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Чапаевске. Минаков заявил, что система здравоохранения в области ему понятна и серьезных проблем в ней он не видит. Об этом сообщает «63.ru».

«Самарский коллектив мне сразу понравился. В фонде есть люди, которые работают с самого основания системы ОМС. Они трудятся хорошо и надежно. Буду поддерживать финансовую систему в балансе, чтобы у всех жителей был равный доступ к медпомощи», — рассказал Минаков.

Минаков отметил, что с министром здравоохранения региона Андреем Орловым можно работать и делать большие дела. Также он пообещал ввести личный прием граждан. По его словам, важно не отказывать людям, а направлять их к нужным врачам.

Напомним, новым руководителем ТФОМС Самарской области стал Олег Минаков.

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