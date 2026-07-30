Суд продлил арест имущества экс-мэра Самары Тархова и его жены

Арест наложен на квартиры, машину и другое имущество Тарховых.

В четверг, 30 июля 2026 года, областной суд продлил срок ареста, наложенного на имущество убитых экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Он будет действовать еще три месяца. Об этом из зала суда сообщает корреспондент «КП-Самара».

Ранее был наложен арест на квартиру Тарховых, расположенную в доме на углу улиц Самарской и Вилоновской, долю в уставном капитале компании «Новитрек» (бывший мэр Самары был ее соучредителем — прим. ред.), квартиру на проспекте Масленникова и на автомобиль Toyota RAV4. Последний внучка Тарховых продала обманом с помощью 79-летней Таисии Киселевой.

Пока в процессе наметился перерыв. Следующее заседание назначили на 3 сентября 2026 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал