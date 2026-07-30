В Самарской области участок трассы М-5 передали на содержание АСАДО

Филиал Самарского ДЭУ провел обследование участка и приступил к первым ремонтным работам. Фото: https://vk.ru/aoasado

Участок трассы М-5 – подъезд к Самаре протяженностью 12 километров, который раньше был в федеральной собственности, передали на содержание АО «АСАДО». Об этом 30 июля сообщила пресс-служба компании.

«Филиал Самарского ДЭУ провел обследование участка и приступил к первым ремонтным работам», – говорится в пресс-релизе.

Рабочие устранили размывы на откосах дороги, установили недостающие урны на шести остановках. Теперь компания будет регулярно косить траву на обочинах вручную и с помощью техники, убирать мусор, проводить обеспыливание и выполнять другие работы. Постепенно участок обещают привести в нормативное состояние.

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