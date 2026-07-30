В Самаре мужчина и женщина до смерти забили знакомую из ревности

Суд отправил обвиняемых под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 30-летние мужчина и женщина обвиняются в убийстве 55-летней местной жительницы. Тело обнаружили в квартире дома на улице Вятской. По версии следствия, они избили ее до смерти во время ссоры, об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

«В июле 2026 года в квартире компания из двух женщин и мужчины распивала спиртные напитки. На почве ревности между женщинами вспыхнул конфликт, который перерос в драку, в ней принял участие и мужчина. В ходе потасовки пострадавшей нанесли множественные удары по голове и туловищу, от полученных травм она скончалась на месте», — рассказали в ведомстве.

Суд отправил обвиняемых под стражу. Следователи провели осмотр места происшествия и назначили необходимые экспертизы, расследование продолжается. Оперативное сопровождение дела ведут сотрудники ГУ МВД по Самарской области.

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