В Самаре начали реставрировать фасад Дома Шихобаловой

Работы планируют завершить к концу 2026 года Фото: правительство Самарской области.

В Самаре стартовал реставрация исторического Дома Шихобаловой на улице Молодогвардейской. Об этом сообщает правительство Самарской области. Здание является объектом культурного наследия регионального уровня, сейчас в нем располагается стоматология. В доме капитально отремонтируют фасад.

«Восстановят историческую структуру и декоративное убранство», – прокомментировала пресс-служба облправительства.

С фасада уберут внешние кондиционеры, их заменят современными внутренними системами. Стены утеплят, а еще на них появится архитектурная подсветка.

Работы согласовали с Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия. Их планируют завершить к концу 2026 года. После ремонта стоматология должна стать более комфортной для пациентов, при этом будет сохранен дух эпохи, в которую здание было построено.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал