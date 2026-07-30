Жительница Новокуйбышевска украла из магазина средства гигиены на 3 033 рубля

Суд учел смягчающие обстоятельства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новокуйбышевске суд вынес приговор местной жительнице, которая украла из магазина средства личной гигиены на 3 033 рубля. Женщина признала вину и возместила ущерб, об этом сообщает Самарский областной суд.

«В начале марта 2025 года женщина находилась в торговом зале магазина. Убедившись, что за ней никто не следит, она решила украсть товар, забрала его и скрылась», — рассказали в пресс-службе.

Суд учел смягчающие обстоятельства: полное признание вины, раскаяние, извинения и добровольное возмещение ущерба. Однако отягчающим обстоятельством стал рецидив преступлений. В итоге женщину приговорили к 8 месяцам ограничения свободы. С учетом предыдущих приговоров окончательный срок составил 1 год 3 месяца. Приговор пока не вступил в законную силу.

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