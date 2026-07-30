Фестиваль «Серебряные трубы Поволжья» пройдет в Сызрани 13-16 августа

Сызрань вновь примет международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья». Он пройдет с 13 по 16 августа 2026 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На фестивале выступят победители всероссийского конкурса детских и молодежных духовых оркестров и ансамблей. Также в Сызрань приедут творческие коллективы из разных регионов РФ, в том числе из ДНР и ЛНР, а также из Беларуси и Центральном Африки. Всего ожидается выступление около 400 музыкантов. В составе постоянных участников фестиваля — четыре духовых оркестра Сызрани.

В программе мероприятия: выступления духовых коллективов на концертных площадках города, творческие лаборатории, мастер-классы и профессиональные встречи. Также запланирован плац-концерт с участием военных и детско-юношеских коллективов и выступление сводного оркестра. Завершится фестиваль гала-концертом всех участников.

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