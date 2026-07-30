В Самаре на городских пляжах за лето спасти девять человек

На официальных пляжах Самары ежедневно работают 14 спасательных постов. Фото: администрация Самары.

С начала купального сезона-2026 на городских пляжах Самары спасли девять человек, в том числе шесть детей. Гибель отдыхающих предотвратили спасатели, которые ежедневно дежурят на пляжах, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Все дежурные на постах прошли обучение по программе «матрос-спасатель» и, помимо спасения на воде, умеют оказывать доврачебную помощь в случае тепловых и солнечных ударов, травм, ожогов, кровотечений», — рассказал руководитель управления гражданской защиты администрации Самары Евгений Вдовин.

На официальных пляжах Самары работают 14 спасательных постов. На них дежурят 44 человека. Среди спасателей есть студенты-медики, молодые спортсмены, мастера спорта по плаванию, ветераны боевых действий. Каждый пост оснащен спасательными кругами, жилетами, детскими и взрослыми нагрудниками, биноклями, рациями, мегафонами, подводными фонарями, аптечками и др.

Всего за лето на водных объектах Самары произошло 18 несчастных случаев, погибли девять человек. Большинство из них — в местах, которые не оборудованы для купания и отдыха. Как говорят спасатели, среди самых частых причин утопления: испуг, судороги и состояние алкогольного опьянения.

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