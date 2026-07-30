В Самарской области 21-летний студент угрожал убийством прохожему

Наказание в виде 100 часов обязательных работ Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области суд вынес приговор 21-летнему студенту техникума за угрозу убийством. В мае 2026 года он поссорился с незнакомым 37-летним местным жителем в сквере Нефтегорска, догнал его у подъезда и в ходе драки высказал угрозу. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«Студент распивал спиртное с компанией на лавочке в сквере, когда мимо проходил незнакомый человек. Молодой парень вступил с ним в словесную перепалку из-за пустяка, а после начал преследовать уходящего мужчину. Догнал его у подъезда многоквартирного дома устроил драку и пригрозил ему убийством», — рассказали в прокуратуре.

В суде парень признал вину, раскаялся и извинился перед пострадавшим. Суд назначил ему наказание в виде 100 часов обязательных работ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал