Гроза, град и ливень накроют Самарскую область в последний день июля

Желтый уровень опасности объявлен в Самарской области на 31 июля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самарская область вновь окажется во власти непогоды. На регион надвигаются гроза, град и шквалистый ветер. Объявлен желтый уровень опасности.

«Утром с сохранением в течение дня и вечером 31 июля 2026 года местами в Самарской области ожидаются гроза, сильный дождь, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, возможен град», - сообщили в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть внимательнее и осторожнее в непогоду. В сильный ветер лучше не стоять и не ходить рядом с деревьями, ЛЭП, рекламными щитами, недостроями. Машины следует поставить в гараж или подальше от непрочных конструкций. При грозе необходимо как можно дальше держаться от воды.

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