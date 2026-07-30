В Самаре под стражей останется иностранка, попытавшаяся незаконно въехать в РФ

27 июня 2026 года женщина прибыла в аэропорт Курумоч Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области суд арестовал уроженку Узбекистана, которая незаконно пересекла границу. Ей запретили въезд в Россию, но она сменила установочные данные и по новому паспорту прилетела в Самару. Об этом сообщает Самарский областной суд.

«В феврале 2024 года в отношении иностранки приняли решение о неразрешении въезда в Россию до 28 февраля 2028 года. В апреле 2024 года при попытке въезда в Пулково ее уведомили о запрете. Тогда женщина обратилась в компетентные органы своей страны и получила новый загранпаспорт на другое имя», — рассказали в пресс-службе.

27 июня 2026 года женщина прибыла в аэропорт Курумоч рейсом из Ургенча. На пограничном контроле ее опознали сотрудники ФСБ. Суд первой инстанции отправил ее под стражу. Адвокат обжаловал решение, но областной суд оставил его в силе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал