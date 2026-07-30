В Самаре начался капремонт амбулаторного отделения наркодиспансера

Завершить ремонт планируют осенью Фото: минздрав Самарской области

В Самаре стартовал капитальный ремонт амбулаторного отделения областного наркологического диспансера на улице Партизанская, 130. Подрядчик уже завершил демонтажные работы и приступил к возведению перегородок, замене окон и прокладке инженерных сетей. Об этом сообщает региональный минздрав.

«На время ремонта прием пациентов из Советского, Ленинского, Октябрьского, Самарского и Железнодорожного районов организован в модульном здании на улице Полевая, 80», — говорится в сообщении.

Завершить ремонт планируют осенью 2026 года. Обновление подразделений проводят за счет средств регионального бюджета и национального проекта. До конца года в регионе планируют отремонтировать 42 стационарных и поликлинических отделения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал