Жительница Тольятти победила в федеральном проекте «Мама-предприниматель»

В ходе обучения участницы освоят ключевые навыки Фото: минэкономразвития Самарской области

В Самарской области идет прием заявок на региональный этап программы «Мама предприниматель». В 2026 году он пройдет с 31 августа по 4 сентября в Тольятти и с 7 по 11 сентября в Самаре. Оставить заявку можно на сайте мамапредприниматель.рф.

«В ходе обучения участницы освоят ключевые навыки – от бизнес-планирования до маркетинга. В финале они презентуют проекты жюри, а самая перспективная получит грант 150 тысяч рублей», – рассказала руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

Жительница Тольятти Екатерина Рожкова, мать двоих детей и создательница адаптивной одежды для людей с инвалидностью, победила в 2025 году на федеральном этапе конкурса. Она получила 1,5 млн рублей, открыла швейную мастерскую, закупила оборудование и к осени планирует нанять двух сотрудников.

Участницами программы могут стать женщины с несовершеннолетними детьми или в декрете с бизнес-идеей или действующим делом до трех лет. Победительниц региональных этапов ждет федеральный финал в Москве с грантами до 1 млн рублей. Поддержка предпринимателей ведется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Получить консультацию можно в центрах «Мой бизнес».

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