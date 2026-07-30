Производитель полезных напитков из Самарской области получил федеральный грант

Средства он направит на закупку оборудования для производства Фото: минэкономразвития Самарской области

Житель Тольятти Андрей Цыганов стал одним из победителей федерального конкурса молодежного предпринимательства «Создай НАШЕ» и получил грант 1 млн рублей. Средства он направит на закупку оборудования для производства полезных напитков.

«В Самарской области живут амбициозные и инициативные молодые предприниматели. Они развивают проекты в разных сферах: производство, высокие технологии, креативные индустрии, туризм. Мы готовы поддержать каждого», — отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Компания Цыганова выпускает авторские безалкогольные напитки: морсы, соки, фреши. Бренд отличает интеграция фольклора Самарского края: на бутылках размещены QR коды, по которым можно послушать сказки и легенды региона. На старте предпринимателю помог соцконтракт, а с сертификацией продукции центр «Мой бизнес».

Самарская область вошла в число регионов-лидеров по количеству победивших проектов. Поддержка предпринимателей ведется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Получить консультацию можно в центрах «Мой бизнес».

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