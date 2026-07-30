В Сызрани энергетики обновляет теплосети в рамках соглашения о ценовой зоне

Завершить работы и восстановить благоустройство планируют к середине сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сызрани стартовало масштабное обновление теплосетевой инфраструктуры в Юго-Западном районе города. Энергетики «Т Плюс» меняют распределительные и магистральные трубопроводы, которые обеспечивают теплом и горячей водой жилые дома и социальные объекты.

«Провести такой масштабный объем обновления системы теплоснабжения стало возможно благодаря соглашению о переходе города в ценовую зону теплоснабжения, которое мы подписали с компанией», — сообщил глава Сызрани Сергей Володченков.

На проспекте 50 лет Октября меняют почти 200 метров теплотрассы. Трубопровод проложен на глубине 5 метров, грунт песчаный, поэтому для безопасности рабочих смонтировали подпорные стенки. На улицах Промышленная и Жукова обновляют 216 метров сетей. От них зависит теплоснабжение поселков Елизарово, Строитель, Образцовской площадки и части жилых районов Юго-Запада.

На объектах используют современные трубы с изоляцией из пенополиуретана и системой дистанционного контроля. Завершить работы и восстановить благоустройство планируют к середине сентября.

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