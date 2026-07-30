Два музея Самарской области получили гранты на развитие культурных проектов

Гранты до 1 млн рублей получили Исаклинский межпоселенческий центр культуры и Музей истории Новокуйбышевска / Фото: mignsk.ru

Два музея из Самарской области вошли в число 67 победителей второго конкурса корпоративной программы поддержки краеведческих музеев России, которую реализуют ВТБ и благотворительный фонд «ВТБ-Страна». Гранты до 1 млн рублей получили Исаклинский межпоселенческий центр культуры и Музей истории Новокуйбышевска.

Так, центр культуры в Исаклинском районе представил проект историко-музейного пространства «Живая история». Он направлен на обновление музейного пространства. Новокуйбышевское учреждение — проект «МузейТеатр». В рамках него планируется создать музейно-театральную постановку о директоре одного из заводов Новокуйбышевска Анне Федотовой.

«Во втором этапе конкурса «Красота внутри» грантовую поддержку получили сразу два музея Самарской области. Музеи сейчас — это не только хранители прошлого, но и живые пространства для общения, творчества и новых впечатлений. Для нас важно, чтобы как можно больше людей, особенно молодежь, открывали для себя такие места», — сказал управляющий ВТБ в Самарской области, вице-президент Максим Папков.

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