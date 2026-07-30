В Самаре на развитие коммунальной инфраструктуры направили 259 млн рублей

За полгода проложили 10,6 км новых сетей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре в первом полугодии 2026 года направили на развитие водопроводно-канализационного комплекса 259 млн рублей, это 171% от плана инвестиционной программы. Всего на текущий год запланировано 1,4 млрд рублей вложений, об этом сообщает пресс-служба «РКС-Самара».

«Каждый из текущих проектов снижает аварийность и обеспечивает стабильное качество воды в домах», — говорится в сообщении.

В городе продолжается модернизация системы водоснабжения и канализации. На насосно фильтровальной станции № 3 строят второй резервуар чистой воды, это позволит развивать водоснабжение в Куйбышевском и Волжском районах. Параллельно на станциях № 1 и № 2 обновляют системы дозирования хлора, а на Городских очистных канализационных сооружениях реконструируют воздуходувную станцию.

За полгода проложили 10,6 км новых сетей. Завершен очередной этап реконструкции Главного Безымянского коллектора на улице Алма Атинской, от его работы зависят десятки тысяч жителей и предприятий Кировского и Промышленного районов. Также переложены сети на улице Литвинова и вдоль завода имени Фрунзе.

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