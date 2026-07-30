В Сызрани житель Ульяновской области обманул РЖД на 277 тысяч рублей

Он полностью признал вину и частично возместил ущерб Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сызранский городской суд вынес приговор жителю Ульяновской области за мошенничество в крупном размере. Мужчина похитил имущество ОАО «РЖД» на 277 100 рублей, об этом сообщает Самарский областной суд.

«Деньги мужчине перечислили для оплаты проживания в гостинице в период командировки. Однако фактически он снял жилье дешевле, а реальная стоимость проживания составила 176 500 рублей. Разницу мужчина присвоил», - говорится в сообщении.

Ущерб причинили Куйбышевской дирекции по ремонту пути. В суде обвиняемый полностью признал вину и частично возместил ущерб, что учли как смягчающее обстоятельство. Суд назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор уже вступил в законную силу.

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