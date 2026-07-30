Тольяттинский гроссмейстер стал чемпионом Азии по быстрым шахматам

В турнире участвовали 178 спортсменов Фото: минспорта Самарской области

Тольяттинский гроссмейстер Алексей Гребнев стал победителем чемпионата Азии по быстрым шахматам. Соревнования прошли в Гонконге, об этом сообщает министерство спорта Самарской области.

«В турнире участвовали 178 спортсменов из 13 стран, включая 25 россиян», - говорится в сообщении.

Гребнев воспитанник спортивной школы № 4 «Шахматы». В 11 турах он набрал 8,5 очка и занял первое место. В соревнованиях по блицу, которые состоялись 30 июля, тольяттинец занял шестое место.

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