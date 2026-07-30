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НовостиОбщество30 июля 2026 17:10

В Самаре 9 человек спасено на оборудованных городских пляжах за лето

В Самаре на 14 постах ежедневно дежурят 44 человека
Елизавета ЖИРНОВА
Спасатели прошли обучение по программе «матрос-спасатель» Фото: администрация Самары

Спасатели прошли обучение по программе «матрос-спасатель» Фото: администрация Самары

Спасатели на официальных городских пляжах Самары с начала купального сезона предотвратили гибель девяти человек, в том числе шестерых детей. Ежедневно с 8:00 до 21:00 на 14 спасательных постах дежурят 44 человека. Об этом сообщает администрация Самары.

«Зоны ответственности постов охватывают пляжи от 140 до 645 метров. Каждый пост оснащен спасательными кругами, жилетами, рациями, мегафоном, аптечкой. Спасатели прошли обучение по программе «матрос-спасатель» и умеют оказывать доврачебную помощь», — говорится в сообщении.

Всего на водных объектах города с начала сезона зафиксировано 18 происшествий, а девять человек погибли. Большинство трагедий произошло в необорудованных для купания местах. В городе отмечено более 70 несанкционированных пляжей. Купание там грозит штрафом от 500 до 1000 рублей.

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