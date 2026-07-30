В Самаре Вячеслав Федорищев наградил бойцов мобильных огневых групп

Формирование отряда продолжается Фото: Иван Макеев

Правительство Самарской области 30 июля передало военнослужащим 2-й гвардейской общевойсковой армии партию современного оборудования. В нее вошли квадрокоптеры, активные наушники, туристические коврики и чехлы для медицинских аптечек.

«Сегодня подводим первый итог работы отряда «БАРС-КРЫЛЬЯ». В него вошли резервисты, которые уже отдали большую часть жизни профессиональной службе и теперь решили ежедневно защищать свой регион», — сказал Вячеслав Федорищев.

Губернатор поблагодарил защитников и отметил, что регион продолжит системно поддерживать военных и их семьи, а также вручил награды личному составу отряда. Он добавил, что формирование отряда продолжается. Наращивают количество мобильных огневых групп, формируют посты воздушного наблюдения и расчеты FPV-перехватчиков. Герой России Денис Портнягин обратился к награжденным и призвал носить награды с достоинством.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал