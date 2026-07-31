Житель Самарской области украл телефон у посетительницы магазина

Осмотрели место происшествия и изъяли записи с камер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области телефон стоимостью 25 тысяч рублей пропал у 34-летней жительницы Кинель-Черкасского района после похода в сельский магазин. Женщина не смогла найти телефон сама и обратилась в полицию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

«Сотрудники уголовного розыска осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения и опросили возможных очевидцев», – говорится в сообщении.

При изучении видео полицейские установили предполагаемого участника кражи, которым оказался 45-летний работник торговой точки. Мужчину задержали на рабочем месте. На допросе он признался, что увидел телефон у выхода, не стал искать владельца и забрал его себе. Похищенный гаджет полицейские изъяли и вернули женщине. Собирают доказательства, дело готовят к передаче в суд.

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