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НовостиОбщество31 июля 2026 5:55

Житель Самарской области захватил почти 19 квадратных метров муниципальной земли

В Самарской области мужчину обязали убрать самовольный забор
Елизавета ЖИРНОВА
Мужчина обязан освободить участок

Мужчина обязан освободить участок

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Новокуйбышевский городской суд удовлетворил иск администрации города к местному жителю. Мужчина самовольно возвел ограждение на землях общего пользования. Площадь захваченной территории составила 18,71 кв. м., а правоустанавливающих документов на участок у него не было. Об этом сообщает Самарский областной суд.

«Ранее органы контроля неоднократно проводили выездные обследования. Жителю выдавали предостережения о недопустимости нарушения земельного законодательства, но он их проигнорировал», – говорится в сообщении.

Мужчину обязали освободить участок: для этого нужно демонтировать или перенести забор и вернуть границы земли в соответствие с данными Единого государственного реестра недвижимости. Срок исполнения составляет один год со дня вступления решения в законную силу.

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