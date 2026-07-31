В Самаре ускорят снос расселенных домов в 66-м квартале Кировского района

Инвестор готовится получить разрешение на строительство Фото: минград политики Самарской области

В Самаре провели выездное совещание по комплексному развитию территории 66-го квартала Кировского района. Мероприятие с участием администрации города, представителей района и инвестора организовали по поручению губернатора. Об этом сообщает министерство градостроительной политики Самарской области.

«Договор о комплексном развитии территории заключили в сентябре 2023 года, а проект застройки утвердили на Градостроительном совете в августе 2025 года. Сейчас завершается проектирование объектов первого этапа», – говорится в сообщении.

Инвестор готовится получить разрешение на строительство. Дома под первый этап уже расселены, и по итогам совещания с инвестором договорились ускорить их снос, для безопасности жителей и подготовки стройплощадки. Массовое расселение квартала с домами 1940-х годов активизировалось благодаря механизму КРТ: он позволяет быстрее переселять людей в более комфортные условия.

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